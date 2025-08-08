COSENZA (rgl) – La Procura della Repubblica di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, ha disposto il sequestro su tutto il territorio nazionale di un prodotto alimentare – probabilmente broccoli – ritenuto all’origine dell’intossicazione da botulino che ha colpito dieci persone nel Cosentino, causando la morte di Luigi Di Sarno, 52enne turista di Cercola. L’uomo, come le altre nove persone ora ricoverate, aveva consumato un panino in un food truck a Diamante lo scorso mercoledì. Rientrato nella casa di villeggiatura, aveva accusato un malore e si era rivolto a una clinica privata di Belvedere Marittimo, dove sarebbe stato invitato a recarsi in una struttura più attrezzata. Durante il viaggio verso la Campania, le condizioni sono precipitate: Di Sarno è morto a Lagonegro (Potenza) prima di poter essere trasferito in ospedale, nonostante l’arrivo di un’eliambulanza del 118. Il sequestro disposto dalla Procura mira ad accertare se la contaminazione sia avvenuta nella fase di produzione o nel punto vendita. Gli accertamenti saranno condotti dai carabinieri del Nas, mentre l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza sta analizzando i prodotti sequestrati all’interno del food truck, anch’esso sottoposto a sequestro. È stata disposta l’autopsia sulla salma della vittima, ora all’ospedale di Lagonegro. Le condizioni dei nove ricoverati a Cosenza sono stabili: sette si trovano in terapia intensiva, un minore è in pediatria e un’altra persona è seguita al pronto soccorso. A cinque pazienti è già stato somministrato il siero antitossina botulinica, giunto inizialmente dalla Farmacia Militare di Taranto e successivamente da Roma. Altre fiale sono ora disponibili presso l’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dopo una missione straordinaria con un velivolo del 118 per garantire scorte immediate. Il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria ha ricordato che in Italia l’antidoto contro il botulino è custodito esclusivamente dal Ministero della Salute e distribuito tramite il Centro antiveleni di Pavia. In questo caso, vista l’emergenza e l’aumento dei casi sospetti, si è derogato alla prassi, dotando temporaneamente l’ospedale calabrese di una riserva di antidoto per fronteggiare eventuali nuovi ricoveri. I sintomi, spiegano i medici, possono manifestarsi fino a 72 ore dall’ingestione, e non si esclude che possano emergere ulteriori casi.