Serie D: derby, passione e piazze calde, Nola inserito nel girone H

NOLA (Alads) – La Serie D 2025/2026 ha ufficialmente preso forma. Sono stati svelati in diretta Instagram dalla Lega Nazionale Dilettanti i nove gironi che daranno il via, dal prossimo 7 settembre, al massimo campionato dilettantistico nazionale. Tra le 162 squadre partecipanti – in rappresentanza di 19 regioni italiane su 20 – c’è anche il Nola, che è stato inserito nel Girone H, uno dei più competitivi e appassionanti della stagione.

GIRONE DI FUOCO CON DERBY E PIAZZE STORICHE – Il girone H mette insieme formazioni provenienti da Campania, Puglia e Basilicata, e si conferma tra i più complessi e affascinanti per qualità, rivalità e storia. Accanto al Nola, figurano squadre blasonate come la Paganese, che punta al ritorno tra i professionisti, la Fidelis Andria, retrocessa dalla Serie C, e piazze calde come Barletta, Manfredonia, Pompei e Nardò. Non mancano i derby campani che promettono spettacolo e grande partecipazione: il Nola se la vedrà con Afragolese, Pompei, Real Normanna, Sarnese, Taurus Acerrana e la stessa Paganese, in partite che si preannunciano ad alta tensione emotiva. Il raggruppamento H è composto da: Afragolese, Barletta, Città di Fasano, Ferrandina, Francavilla, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardò, Nola, Paganese, Pompei, Real Normanna, Sarnese, Taurus Acerrana e Virtus Francavilla.

COPPA ITALIA CON IL FRANCAVILLA – Prima del campionato, il Nola di mister Giampà sarà impegnato in Coppa Italia di Serie D, che quest’anno giunge alla 25ª edizione. Il club bianconero debutterà nel primo turno il 31 agosto alle ore 15:00 in trasferta contro il Francavilla, una sfida che anticipa l’intensità della stagione. La Coppa seguirà un format a gara unica fino alle semifinali, con 68 società al preliminare e 94 al primo turno, tra cui proprio il Nola.

FORMAT E NUOVO REGOLAMENTO – Il format del campionato è confermato: nove promozioni dirette in Serie C per le prime classificate dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per ciascun girone (le ultime due più le perdenti dei play-out). Resta l’obbligo dei tre under in campo: un classe 2005, un 2006 e un 2007.

CURIOSITA’ E ALTRI GIRONI – La Lombardia è la regione più rappresentata con 26 squadre, seguita da Toscana e Veneto con 16 mentre l’unica regione assente è la Valle d’Aosta. Presenti 77 province italiane e anche lo Stato di San Marino, inserito nel Girone F. È il primo anno in cui la Serie D torna ad avere 162 squadre, come nella stagione 2016/17. Oltre al Girone H, ecco come sono stati distribuiti gli altri raggruppamenti, con alcune curiosità geografiche e statistiche:

Girone A (Piemonte, Liguria, Lombardia)

Include club storici come Sanremese, Vado, Sestri Levante, Varese. La Lombardia è ben rappresentata, ma spiccano anche i ritorni di piazze come Imperia.

Girone B (Lombardia, Veneto)

Dentro il Milan U23 (squadra dilettantistica), insieme a Pavia, Varesina e Chievoverona. Un mix di nobili decadute e realtà emergenti.

Girone C (Trentino-Alto Adige, Friuli V.G., Veneto)

Girone del Nordest con club come Union Clodiense, Mestre, Treviso, Adriese, storiche protagoniste del calcio veneto.

Girone D (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana)

Il Piacenza cerca riscatto, inserito insieme a Pro Sesto, Imolese, Pistoiese e Crema. Girone con alta densità di ex professioniste.

Girone E (Toscana, Umbria)

Ritorna il Siena, affiancato da piazze toscane come Prato, Grosseto, Montevarchi e da realtà umbre in crescita come Foligno.

Girone F (Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Emilia-Romagna)

Una vera mescolanza interregionale. Presenti Recanatese, L’Aquila, Chieti, Teramo e San Marino. Cinque regioni coinvolte: un record.

Girone G (Campania, Sardegna, Lazio)

Oltre al Trastevere e Cassino, spiccano le sarde Olbia, Budoni, Monastir, con trasferte logistiche complesse per i club continentali.

Girone I (Sicilia, Calabria, Campania)

Il più meridionale: dentro Reggina, Vibonese, Savoia, Città di Acireale e Ragusa. Occhi puntati sul progetto di rilancio della Reggina.