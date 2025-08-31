domenica, Agosto 31, 2025
Sigarette false e contrabbando, scoperto deposito clandestino a casa di un’83enne: due denunce

SAN NICOLA LA STRADA (rgl) – Non conosce limiti d’età il mercato del contrabbando. A San Nicola La Strada, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caserta hanno denunciato un 47enne e una 83enne, entrambi residenti in zona per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ricettazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti. Il blitz è scattato questa mattina, quando i militari hanno fermato l’uomo, trovandolo in possesso di 17 pacchetti di sigarette falsificate, con loghi di note marche ma privi del contrassegno dei Monopoli di Stato. Gli accertamenti hanno poi rivelato che le sigarette erano state appena acquistate dall’anziana complice. La successiva perquisizione nella casa della donna ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito clandestino: 366 pacchetti di sigarette contraffatte, un’agenda con appunti legati all’attività illecita e 70 euro in contanti, ritenuti provento delle vendite. Tutto il materiale è stato sequestrato.

