NAPOLI (rgl) – Dalle strade di Porta Nolana ai vicoli di Scampia, passando per il Vasto e San Pietro a Patierno: pezzi diversi della stessa città uniti da un’unica operazione. È la mappa dei controlli dei carabinieri della compagnia Stella che in poche ore hanno stretto il cerchio su abusi, traffici e violazioni diffuse come se fossero parte della normalità quotidiana. Dietro le serrande socchiuse d’agosto sono spuntati magazzini alimentari abusivi e allacci elettrici clandestini. Tra la folla, pusher improvvisati con poche dosi da smerciare, coltelli nascosti nelle tasche e parcheggiatori abusivi pronti a chiedere denaro anche dove la sosta è vietata. Il bilancio è fitto: un 19enne di origini georgiane e un 40enne incensurato sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio tra Porta Nolana e corso Garibaldi. Un 61enne sudafricano è stato fermato con un coltello, mentre un 60enne di Camposano dovrà spiegare perché girava con forbici appuntite a Scampia. A finire nei guai anche un 65enne che, nonostante fosse già stato sanzionato nei giorni scorsi, aveva ripreso l’attività di parcheggiatore abusivo nei pressi del Museo Archeologico Nazionale. Nel quartiere Vasto, i carabinieri hanno posto i sigilli a un deposito alimentare abusivo all’interno di un negozio etnico, trovando prodotti in condizioni igieniche definite “pietose”. In via Micheluzzi, a ridosso del carcere di Secondigliano, la perquisizione in casa di un 39enne ha portato al sequestro di kobret, eroina, crack e denaro provento di spaccio. Non solo droga e armi. Sei pregiudicati residenti in via Fava sono stati denunciati per furto di energia elettrica: i loro appartamenti erano collegati direttamente alla rete pubblica, senza alcun contatore. Il capitolo sicurezza stradale completa il bilancio: 20 le infrazioni contestate, per oltre 25mila euro di sanzioni, con 4 veicoli sequestrati.