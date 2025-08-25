lunedì, Agosto 25, 2025
MARIGLIANO (alads) – Un colpo di pistola in strada, il terrore negli occhi e una giovane ferita. È la notte di Pontecitra, periferia di Marigliano, che si trasforma in teatro di una violenta rapina. Due ragazze di vent’anni erano a bordo di un’auto quando un uomo in scooter, con il volto coperto, le ha affiancate con l’intenzione di rapinarle. La conducente, spinta dalla paura, ha premuto sull’acceleratore per sfuggire al malvivente. Ma in risposta, l’uomo ha esploso un colpo di pistola che ha raggiunto alla gamba la passeggera. Trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, la giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la Polizia, impegnata a ricostruire i dettagli e a risalire all’identità del responsabile. Intanto, la vicenda ha riacceso i riflettori sulla questione sicurezza nelle periferie. “Quanto accaduto – ha dichiarato Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale – rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare. I nostri figli devono poter vivere in sicurezza e non rischiare la vita nelle nostre strade”. Ciarambino ha ribadito la necessità di potenziare i presidi delle forze dell’ordine, ma anche di sostenere progetti di prevenzione in quartieri difficili come Pontecitra, dove associazioni, volontari ed educatori lottano ogni giorno per offrire alternative concrete ai giovani.

