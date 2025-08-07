NOLA (rgl) – Anas ha avviato importanti lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la strada statale 7bis “di Terra di Lavoro”, nel tratto compreso tra Nola e Villa Literno, per un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro. Si tratta di un intervento strategico per la sicurezza e la qualità della viabilità in un’area cruciale per il traffico commerciale e pendolare della Campania. Nel dettaglio, da questa mattina sono in corso i primi interventi, con restringimento di carreggiata attivato sul viadotto “Interporto Campano” (tra il chilometro 44,100 e il km 44,600), sulla carreggiata in direzione Nola. Queste lavorazioni sono propedeutiche a un ulteriore cantiere in partenza nei prossimi giorni, dedicato al rifacimento dei giunti di dilatazione dell’infrastruttura. Inoltre, a partire dalle 22 di oggi, 7 agosto, sarà chiusa temporaneamente la rampa “Nola-Interporto-Cis”, al km 43,800, sulla carreggiata in direzione Villa Literno, per consentire la prosecuzione degli interventi. La riapertura è prevista per le 6 di domattina, venerdì 8 agosto. Durante la chiusura notturna, Anas consiglia di utilizzare l’uscita “Zona Industriale-Marigliano” (km 40,750). I lavori entreranno nel vivo a partire dalla prima settimana di settembre, con ulteriori restringimenti della carreggiata che saranno attuati in modo da non interferire con il traffico estivo.