VILLARICCA (rgl) – Urla, la colluttazione, la fuga a perdifiato. È finita così la mattinata di una donna di Villaricca, aggredita da un rapinatore che le ha strappato la borsa facendola cadere a terra, nonostante il suo disperato tentativo di resistere. Le grida hanno attirato l’attenzione dei passanti: alcuni si sono lanciati all’inseguimento del malvivente, altri hanno chiamato subito il 112. L’uomo, nella concitazione, ha commesso l’errore decisivo: rifugiarsi in un condominio senza vie di fuga alternative. Convinto di averla fatta franca, è rimasto per diversi minuti sul lastrico solare. Ignorava, però, che i carabinieri della stazione di Villaricca avevano già circondato il palazzo. Quando, con apparente tranquillità, ha provato a uscire dal portone, si è ritrovato davanti due pattuglie pronte ad arrestarlo. Inutile il tentativo di scappare di nuovo: Valentino M., 34enne di Giugliano, è stato ammanettato e condotto in carcere. La vittima, visitata in ospedale, ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. La borsa, recuperata dai militari, è stata restituita alla proprietaria. Per il rapinatore si aprono ora le porte del giudizio: dovrà rispondere di rapina.