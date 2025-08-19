martedì, Agosto 19, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Teano, allarme ambientale: nell’aria concentrazioni anomale di diossine

Ambiente e SaluteCampaniaCaserta
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CASERTA (rgl) – Le prime analisi confermano livelli preoccupanti di diossine e furani nell’aria di Teano, dopo l’incendio che il 16 agosto ha devastato la sede dell’azienda Campania Energia. I risultati del primo ciclo di monitoraggio, condotto con un campionatore ad alto flusso installato nei pressi del sito, mostrano valori oltre le soglie di riferimento considerate sicure dalla comunità scientifica. Secondo i dati diffusi, la sommatoria di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera è risultata pari a 0,27 pg/Nm3 I-TEQ, quasi il doppio rispetto al valore di riferimento di 0,15 pg/Nm3 I-TEQ indicato dalle Linee Guida LAI (Germania). Il campionamento ha avuto luogo dalla sera del 16 alla sera del 17 agosto, nelle ore immediatamente successive al rogo. Parallelamente, il laboratorio mobile installato nel centro urbano di Riardo ha fornito un quadro meno allarmante: i dati preliminari, raccolti su base oraria e relativi a inquinanti come ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, toluene, xileni e polveri sottili (PM10 e PM2.5), non hanno evidenziato superamenti dei limiti previsti dal decreto legislativo 155/2010.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Vesuvio, da domani ripresa parziale attività dopo incendi
Next article
Afragola, nel furgone formaggi a rischio e scatole di larve: maxi-multa da 24mila euro
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com