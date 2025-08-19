CASERTA (rgl) – Le prime analisi confermano livelli preoccupanti di diossine e furani nell’aria di Teano, dopo l’incendio che il 16 agosto ha devastato la sede dell’azienda Campania Energia. I risultati del primo ciclo di monitoraggio, condotto con un campionatore ad alto flusso installato nei pressi del sito, mostrano valori oltre le soglie di riferimento considerate sicure dalla comunità scientifica. Secondo i dati diffusi, la sommatoria di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera è risultata pari a 0,27 pg/Nm3 I-TEQ, quasi il doppio rispetto al valore di riferimento di 0,15 pg/Nm3 I-TEQ indicato dalle Linee Guida LAI (Germania). Il campionamento ha avuto luogo dalla sera del 16 alla sera del 17 agosto, nelle ore immediatamente successive al rogo. Parallelamente, il laboratorio mobile installato nel centro urbano di Riardo ha fornito un quadro meno allarmante: i dati preliminari, raccolti su base oraria e relativi a inquinanti come ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, toluene, xileni e polveri sottili (PM10 e PM2.5), non hanno evidenziato superamenti dei limiti previsti dal decreto legislativo 155/2010.