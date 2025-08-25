MONDRAGONE (rgl) – L’incubo di una notte insonne si è trasformato in un tentativo di furto sventato. A Mondragone, in viale Italia, un 37enne di origini bulgare è stato fermato dai carabinieri dopo aver cercato, insieme ad almeno due complici poi fuggiti, di introdursi in due abitazioni. L’episodio è avvenuto all’alba di domenica 24 agosto, quando al numero di emergenza “112” sono giunte due chiamate concitate a distanza di pochi minuti. Il primo allarme è arrivato da un uomo che, non riuscendo a dormire per il caldo, ha sorpreso degli intrusi sul balcone di casa. Scoperti, i malviventi si sono dati alla fuga senza riuscire a rubare nulla. Poco dopo, un secondo proprietario di un’abitazione adiacente ha segnalato la stessa dinamica: ladri sorpresi in piena azione e costretti a scappare scavalcando il muro di recinzione. Le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenute immediatamente, trovando diversi residenti già scesi in strada, allarmati dai rumori e dal timore che i ladri fossero ancora in zona. Le ricerche si sono rivelate decisive: nascosto tra i cespugli a poche decine di metri dalle abitazioni, è stato individuato e bloccato un 37enne bulgaro, poi riconosciuto dalle vittime come uno dei malviventi entrati nelle loro case. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto in abitazione in concorso. Sono in corso indagini per risalire ai complici che, approfittando del buio, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.