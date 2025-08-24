SALERNO (alads) – Un biglietto lasciato ai genitori con poche parole – “Ho fatto una cavolata” – e la fuga tra le strade di un paese che lo conosceva bene. È così che si è consumato il dramma di Montecorvino Rovella, piccolo centro in provincia di Salerno, dove Tina Sgarbini, 47 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Una morte che, secondo gli inquirenti, porta la firma del compagno, Christian Persico, 36 anni, fermato dopo una giornata di ricerche serrate. La donna, madre di tre figli avuti da una relazione precedente, sarebbe stata soffocata all’interno del suo appartamento al primo piano di via Monsignor Michelangelo Franchini. Il medico legale ha parlato di asfissia meccanica esterna: sarà l’autopsia a stabilire con certezza se sia stata strangolata o se siano stati usati altri mezzi. Quel che appare ormai certo, invece, è che la tragedia si sia consumata tra le mura domestiche, al termine di una lite legata probabilmente alla fine della relazione. Persico, che da qualche tempo la donna avrebbe allontanato da casa, è scomparso subito dopo la scoperta del cadavere. Carabinieri e polizia lo hanno cercato a lungo con pattuglie ed elicotteri. A tradirlo è stata la segnalazione di un cittadino che lo ha riconosciuto in zona San Pietro, non lontano dall’abitazione del delitto: quando i militari lo hanno raggiunto, non ha opposto resistenza. Sul volto, graffi compatibili con i segni di una colluttazione. Un dramma che lascia senza fiato la comunità, scossa e incredula. “Mia figlia lo aveva cacciato – ha raccontato il padre della vittima, Antonio Sgarbini – non lavorava, faceva i comodi suoi. Non si può tenere una persona così in casa”. Una storia che, fino a poche ore prima, non aveva fatto emergere segnali di rischio. Anche il sindaco Martino D’Onofrio ha espresso sgomento: “La vita di Tina è stata spezzata in modo crudele proprio dove ognuno dovrebbe sentirsi al sicuro. Il nostro pensiero va ai suoi tre figli”. La Procura di Salerno coordina le indagini, mentre Persico – assistito da un avvocato – si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto Montecorvino Rovella si è stretta nel dolore: proclamato il lutto cittadino, annullati eventi e celebrazioni. Sui social, le immagini di Tina sorridente, tra amici e figli, contrastano con la rabbia e lo sgomento dei messaggi lasciati in queste ore. Una comunità piange una sua figlia, vittima dell’ennesimo femminicidio.