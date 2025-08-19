TORRE ANNUNZIATA (Alads) – Aveva solo 17 anni e un futuro ancora da scrivere. Nunzio Arcella, ragazzo di Torre Annunziata, non ce l’ha fatta: si è spento all’Ospedale del Mare di Napoli, dove era ricoverato da giorni dopo un tragico incidente stradale. Era la notte del 12 agosto, quando lo scooter sul quale viaggiava insieme a un amico si è scontrato con un’auto lungo via Nazionale, al confine tra Torre del Greco e Torre Annunziata. L’impatto è stato violentissimo. Subito soccorso, Nunzio era stato trasportato in condizioni disperate in ospedale. Ha lottato, ma alla fine le ferite si sono rivelate troppo gravi. A dare la notizia della sua morte è stato il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, con un messaggio affidato ai social: “Torre Annunziata piange l’ennesima giovane vittima della strada. Dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte, si è spento ieri a soli 17 anni Nunzio Arcella, coinvolto in un incidente avvenuto la settimana scorsa”. Nel suo post, il primo cittadino ha espresso il cordoglio della comunità: “È una ferita profonda per la famiglia, per la comunità scolastica e per l’intera città. A nome dell’amministrazione comunale, della giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali, rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti conoscevano Nunzio”. Resta ricoverato l’amico che viaggiava con lui quella notte: le sue condizioni sono ancora monitorate dai medici.