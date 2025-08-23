Torre del Greco, spari contro palazzina e autovettura: 48enne illeso

sabato, Agosto 23, 2025
TORRE DEL GRECO (rgl) – La quiete notturna di via Fontana, a Torre del Greco, è stata interrotta dal crepitio delle armi da fuoco. Poco dopo la mezzanotte, ignoti hanno esploso diversi colpi contro un’autovettura appena parcheggiata all’altezza del civico 54. A bordo del veicolo si trovava un 48enne già noto alle forze dell’ordine, che è uscito illeso dall’agguato. Non è stato l’unico bersaglio: altri colpi sarebbero stati esplosi contro una palazzina situata a poche centinaia di metri di distanza. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la tensione resta alta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, con i militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e del Nucleo Operativo di Torre del Greco, che hanno avviato i rilievi balistici e le prime indagini per ricostruire la dinamica e risalire agli autori del gesto. L’episodio si inserisce in un contesto ancora da chiarire, ma che richiama l’attenzione sul clima di allarme e sulle possibili ritorsioni maturate in ambito criminale.

