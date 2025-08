CASERTA (rgl) – Dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni colpose stradali il 37enne che nella serata di ieri ha investito una donna di 56 anni, di origini ucraine, lasciandola sull’asfalto senza prestarle alcun aiuto. Il fatto è avvenuto in vico Palumbo, a San Felice a Cancello. L’uomo era alla guida di una Jeep Compass quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto la donna che stava procedendo a piedi. Dopo l’impatto, il conducente si è inizialmente fermato e sceso dal veicolo, ma una volta constatate le condizioni della vittima – rimasta dolorante e distesa sull’asfalto – è risalito a bordo e si è allontanato velocemente, facendo perdere le proprie tracce. Provvidenziale l’intervento di alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorritori del 118. La donna è stata trasportata al presidio ospedaliero di Caserta, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. A supportare le indagini dei carabinieri della stazione di Cancello sono state le telecamere pubbliche e private presenti nella zona e le testimonianze oculari raccolte nei minuti successivi all’investimento. Grazie a questi elementi, i militari sono riusciti a identificare in poco tempo il responsabile. Messo alle strette, il 37enne si è successivamente presentato spontaneamente in caserma, dove è stato denunciato a piede libero con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni colpose stradali. Un gesto che, secondo gli investigatori, non cancella la gravità dell’abbandono, soprattutto alla luce della pericolosità delle condizioni della vittima e della dinamica registrata in video.