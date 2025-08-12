LAURO (rgl) – Un bancomat smarrito, qualche spesa “facile” e l’indagine lampo dei carabinieri di Lauro. È così che un 40enne del Vallo di Lauro è finito denunciato in stato di libertà con l’accusa di “indebito utilizzo di carta di credito o di pagamento”. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe trovato una tessera bancomat smarrita e, invece di restituirla alla legittima proprietaria, l’avrebbe usata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali. La vittima, notando addebiti mai autorizzati, si è subito rivolta ai carabinieri. Attraverso l’analisi delle transazioni e la ricostruzione del percorso dei pagamenti, i militari sono riusciti a risalire al presunto autore. Fondamentale, in questo senso, anche l’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno confermato la pista investigativa. Al termine delle verifiche, per il 40enne è scattata la denuncia alla competente autorità giudiziaria.