NAPOLI (rgl) – La lotta alle truffe agli anziani è stata al centro di una riunione convocata dal prefetto Michele Di Bari presso la Prefettura di Napoli. All’incontro hanno preso parte l’assessore comunale alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Jesu, il comandante della polizia municipale, i rappresentanti delle forze dell’ordine e altri soggetti istituzionali. Il Comune di Napoli ha illustrato il progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”, finanziato con fondi del Ministero dell’Interno provenienti dal Fondo Unico di Giustizia. L’iniziativa prevede un bando rivolto agli enti del terzo settore per l’attivazione di sportelli itineranti di ascolto e la distribuzione di materiale informativo in luoghi strategici come parrocchie, centri per anziani, farmacie, studi medici, uffici postali e Caf. Il piano contempla anche la formazione e l’aggiornamento del personale della polizia municipale su temi come i servizi di prossimità, l’ascolto delle vittime vulnerabili, gli aspetti penali connessi, la gestione delle denunce e la collaborazione interistituzionale. Polizia di Stato e Carabinieri – da tempo impegnati in attività di sensibilizzazione capillare – insieme alla Guardia di Finanza e alla polizia metropolitana di Napoli, hanno garantito il massimo impegno sia sul fronte della prevenzione sia su quello repressivo. Durante l’incontro è stata inoltre decisa la predisposizione di una mappatura delle zone più a rischio nel capoluogo e nell’area metropolitana, al fine di consentire interventi mirati e più incisivi contro un reato che colpisce la fascia più fragile della popolazione.