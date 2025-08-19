TUFINO (rgl) – La festa di San Bartolomeo, patrono di Tufino, non è solo fede e tradizione, ma anche occasione di incontro e riflessione culturale. Giovedì 21 agosto, alle ore 21 in piazza Gragnano, nell’ambito della 5ª edizione di Un libro per San Bartolomeo, la comunità parrocchiale di Tufino ha organizzato la presentazione del volume “Il Catasto Onciario delle Università di Tufino, Risigliano e Vignola”, scritto dal professore Antonio Caccavale. Un appuntamento che intreccia devozione e memoria storica, portando alla luce documenti preziosi sulla vita sociale, economica e culturale del territorio. A dialogare con l’autore interverranno l’assessore alla Cultura e alla Scuola del Comune di Tufino, Filomena Silvano, e il parroco don Angelo Schettino, sottolineando il valore di un’iniziativa che unisce istituzioni civili e religiose nel segno della conoscenza e della partecipazione.