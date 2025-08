VICO EQUENSE (rgl) – Una tranquilla escursione tra i sentieri dei Monti Lattari nell’area del comune di Vico Equense si è trasformata in un episodio di paura per alcuni turisti, che si sono trovati faccia a faccia con un branco di cani randagi. Alcuni degli animali avrebbero mostrato comportamenti aggressivi, arrivando persino a mordere gli escursionisti, che hanno riportato lesioni di varia entità. Le segnalazioni sono arrivate dal territorio boschivo del comune di Vico Equense e hanno attivato un immediato intervento delle autorità. I carabinieri della stazione di Vico Equense, insieme ai tecnici dell’Asl e alla Polizia Municipale, hanno avviato un servizio mirato per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area.Durante i controlli, sono stati rintracciati cinque cani, tre dei quali privi di microchip. Uno degli esemplari presentava segni evidenti di mutilazione alle orecchie, circostanza che ha fatto scattare ulteriori accertamenti per stabilire eventuali responsabilità legate a maltrattamenti. Gli animali sono stati presi in carico da una struttura veterinaria specializzata, dove saranno sottoposti a cure e valutazioni.