mercoledì, Agosto 20, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Villa Literno, bracciante rapinato della paga con una bottigliata: arrestato 46enne

Primo piano
Redazione GL
Author: Redazione GL
1 min.read

CASERTA (rgl) – La tranquillità di una sera d’estate a Villa Literno è stata spezzata dalla violenza. Erano da poco passate le 22.30 quando un 37enne tunisino, con il volto insanguinato e visibilmente scosso, ha chiesto aiuto ai carabinieri in transito in piazza Garibaldi. Poco prima, racconta, due connazionali lo avevano avvicinato con la scusa di una sigaretta e, improvvisamente, lo avevano colpito con una bottiglia per strappargli dalle tasche i 420 euro appena guadagnati dopo una settimana di lavoro nei campi. I militari hanno immediatamente fatto trasportare l’uomo al pronto soccorso della clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno, dove i medici lo hanno medicato con due punti di sutura all’arcata sopracciliare e lo hanno dimesso con una prognosi per ferite e traumi facciali. Nel frattempo è scattata la caccia ai due aggressori. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i Carabinieri hanno intercettato i sospetti a poche centinaia di metri dal luogo della rapina. Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato la fuga: uno è riuscito a dileguarsi approfittando del buio, l’altro, un 46enne tunisino irregolare e senza fissa dimora, è stato bloccato e arrestato. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini proseguono per identificare il complice.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Napoli, tenta la fuga con scooter rubato: 37enne bloccato dopo aver investito un agente
Next article
Incendio lungo la strada provinciale, distrutta una baracca: paura ad Atripalda
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com