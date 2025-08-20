CASERTA (rgl) – La tranquillità di una sera d’estate a Villa Literno è stata spezzata dalla violenza. Erano da poco passate le 22.30 quando un 37enne tunisino, con il volto insanguinato e visibilmente scosso, ha chiesto aiuto ai carabinieri in transito in piazza Garibaldi. Poco prima, racconta, due connazionali lo avevano avvicinato con la scusa di una sigaretta e, improvvisamente, lo avevano colpito con una bottiglia per strappargli dalle tasche i 420 euro appena guadagnati dopo una settimana di lavoro nei campi. I militari hanno immediatamente fatto trasportare l’uomo al pronto soccorso della clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno, dove i medici lo hanno medicato con due punti di sutura all’arcata sopracciliare e lo hanno dimesso con una prognosi per ferite e traumi facciali. Nel frattempo è scattata la caccia ai due aggressori. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i Carabinieri hanno intercettato i sospetti a poche centinaia di metri dal luogo della rapina. Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato la fuga: uno è riuscito a dileguarsi approfittando del buio, l’altro, un 46enne tunisino irregolare e senza fissa dimora, è stato bloccato e arrestato. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini proseguono per identificare il complice.