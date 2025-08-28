giovedì, Agosto 28, 2025
Accoltellamento a Napoli, 27enne ferito a Porta Capuana: caccia all’aggressore

NAPOLI (rgl) – Una lite improvvisa o un’aggressione pianificata? Restano ancora da chiarire i contorni dell’episodio avvenuto ieri sera a pochi passi da Porta Capuana, nel cuore della città. Un 27enne originario della Costa d’Avorio è stato accoltellato al torace in piazza San Francesco di Paola da uno sconosciuto che si è poi dileguato. Il giovane, soccorso in codice rosso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Borgoloreto, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accoltellamento e a rintracciare il responsabile. Al vaglio le testimonianze raccolte sul posto e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

