NOLA (rgl) – Luglio si chiude con numeri da record per il Vulcano Buono di Nola, che si conferma un punto di riferimento per lo shopping, il tempo libero e l’intrattenimento in Campania. Nel mese appena trascorso, il centro ha registrato circa 500.000 presenze, segnando un incremento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2023. Un bilancio positivo che riflette l’interesse crescente del pubblico, attratto non solo dall’offerta commerciale, ma anche dalle numerose iniziative organizzate, come il “Vulcano Summer Festival – Un’estate a tutto volume”, che ha trasformato la piazza centrale in una vera e propria arena musicale. Cinque serate all’insegna della musica e del coinvolgimento hanno visto alternarsi sul palco artisti del calibro di Alfa, Francesco Renga, Clara, Enrico Nigiotti e Slf con una media di 5.000 spettatori a evento e un totale stimato di quasi 30.000 presenze complessive. Una rassegna che ha confermato la bontà della scelta di puntare su un cartellone artistico variegato e di richiamo. Il mese di luglio è stato anche segnato da nuove aperture commerciali, con l’arrivo dei brand Satur, Skechers, Donée e ButNot, che hanno arricchito ulteriormente l’offerta del centro. Ad agosto il percorso di crescita prosegue, con l’inaugurazione di Upim, l’apertura del Giardino delle Meraviglie – area didattica dedicata ai bambini – e l’attivazione di un nuovo Infopoint per accogliere e orientare i visitatori. E le novità non finiscono qui. Il piano di sviluppo prevede, per i prossimi mesi, 1.800 mq di nuovi spazi dedicati alla moda, con l’arrivo del multibrand Ponticelli, oltre all’attesissima apertura della spa, di una nuova Area Co-Working e del supermercato Piccolo, prevista entro la fine dell’anno. Ottime le performance anche sul fronte delle vendite, soprattutto nei settori elettronica, sport e tempo libero, che hanno beneficiato della spinta dei saldi estivi. Grande affluenza anche nei punti ristoro, grazie alla presenza costante di pubblico e alla ricca programmazione di eventi. “Il Vulcano “Nuovo” è sempre più una città nella città, una Smart City nella quale ogni trovare le risposte alle proprie esigenze – dichiara il direttore del centro Guglielmo Cirillo -: dal lavoro al tempo libero, passando per un percorso benessere, arricchito da sport ed attività all’aperto, con luoghi dedicati alla moda, ai servizi ed alla famiglia. Un lungo percorso di rilancio iniziato due anni fa, con un nuovo management ed un piano di rilancio, che è soltanto all’inizio”.