CARDITO (rgl) – Un finale al cardiopalma regala al Nola un punto prezioso contro l’Afragolese sul neutro di Cardito. Nell’ennesimo derby dell’anno solare tra bianconeri e rossoblù, a spuntarla è l’equilibrio: 2-2 il risultato finale, grazie al gol di Ahmetaj al 94’, che permette ai padroni di casa di evitare una beffa immeritata. La partita si apre con un Nola arrembante: al 12’ Nunziante pennella un cross perfetto dalla sinistra per la testa di Izzillo, che insacca l’1-0. L’Afragolese accusa il colpo ma resta in gara e, dopo un’occasione mancata ancora da Izzillo al 33’, trova il pari al 36’ con Torassa, abile a deviare in rete un cross rasoterra dalla destra. Due minuti più tardi, Gioielli completa la rimonta rossoblù con un imperioso colpo di testa che batte Montalti: 1-2 e squadre negli spogliatoi con i padroni di casa in svantaggio e privi di Capone, costretto a uscire per infortunio. Nella ripresa, mister Giampà prova a rimescolare le carte inserendo Dell’Orfanello e Cacciatore. Il Nola ci prova a più riprese, spingendo costantemente nella metà campo avversaria, ma la difesa dell’Afragolese resiste fino al recupero. Al 94’, però, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla rimane viva nell’area piccola: a spuntarla è Ahmetaj, che con un guizzo firma il definitivo 2-2. Un punto che permette ai bianconeri di salire a quota 5 in classifica, in attesa del turno infrasettimanale di mercoledì sul campo del Fasano.

LE DICHIARAZIONI – “Abbiamo ottenuto un buon punto, l’abbiamo strameritato – ha dichiarato mister Domenico Giampà – Va dato merito anche all’Afragolese ma noi sicuramente avremmo potuto fare di più. Abbiamo sbagliato il tempo in alcuni casi, soprattutto sul primo gol. Il secondo gol si poteva evitare. Siamo una squadra che sta dominando sempre ma le poche occasioni che concediamo subiamo rete. Il grosso merito della mia squadra è stato quello di aver messo sotto nel secondo tempo l’Afragolese, schiacciando nella metà campo gli avversari e senza mai buttare la palla. Possiamo ancora migliorare. La classifica del Nola non è bugiarda ma sicuramente potevamo fare meglio nelle ultime due gare visto come abbiamo giocato. Se pareggiamo però dobbiamo accettarlo perchè vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Quando si domina la gara e non si vince qualcosa non è andato. Dobbiamo crescere e lo stiamo facendo. Ho ricevuto una risposta di squadra. Abbiamo in difesa gli over infortunati, davanti manca Faella, eppure stanno rispondendo tutti non bene, di più. Devo fargli grossi complimenti, chi sceglie in campo non fa rimpiangere nessuno. Dobbiamo riposarci adesso e recuperare energie perchè affronteremo la squadra che sulla carta è attrezzata per vincere il campionato. Non credo che la gara a porte chiuse abbia inciso perchè non c’erano tifosi neanche per l’Afragolese. E’ normale però che vogliamo giocare le nostre partite davanti ai tifosi e mi auguro che questo sia l’ultimo derby giocato a porte chiuse. Non dobbiamo specchiarci nel bel gioco, dobbiamo limitare gli errori. Resto però contento della squadra. Sono tutti ragazzi che stanno dando il mille per mille per questa maglia”.

IL TABELLINO

NOLA – AFRAGOLESE 2-2

NOLA: Montalti, Iannello (62′ D’Amore), Capone (46′ Cacciatore), Setola (62′

Romano), Nunziante, Marcelli, Izzillo, Berardocco (46′ Dell’Orfanello), Ahmetaj,

Catalano (62′ Guarracino), Estrella. A disposizione: De Franceschi, Torma, Papa,

Severino. Allenatore: Domenico Giampà.

AFRAGOLESE: Puca, Massaro, Longo (64′ Panariello), Torassa (58′ Sepe), Ambrosio (52′

Sokouri poi sostituito al 64′ da Varriale), Filippini, Elefante (81′ Fabiano), Nuredini,

Gioielli, Nocerino, Senese. A disposizione: Di Somma, Grieco, Giannini, Zerbo.

Allenatore: Andrea Ciaramella.

ARBITRO: Ferruzzi di Albano Laziale (assistenti Fatati di Latina e Gambale di Albano

Laziale).

Reti: 12′ Izzillo (N), 36′ Torassa (A), 38′ Gioielli (N), 94′ Ahmetaj (N).

Note: nessun ammonito; espulso Torassa dalla panchina. Partita disputata allo stadio “Vittorio Papa” di Cardito a porte chiuse.