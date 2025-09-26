VILLA LITERNO (rgl) – Una pioggia incessante e il silenzio della notte non hanno fermato i carabinieri forestali, che dopo giorni di appostamenti hanno colto in flagrante un bracconiere nell’area protetta dell’“Oasi delle Soglitelle”, nel comune di Villa Literno. L’uomo, proveniente dalla provincia di Napoli e già noto alle forze dell’ordine per precedenti violazioni venatorie, aveva allestito una postazione di caccia di frodo utilizzando stampi in plastica raffiguranti anatidi e richiami acustici elettromagnetici per attirare gli uccelli acquatici migratori. Approfittando delle condizioni favorevoli al passo dell’avifauna, il bracconiere era già riuscito ad abbattere tre esemplari di alzavola. I militari dei Nuclei Forestali di Castel Volturno e Roccamonfina sono intervenuti bloccandolo e sequestrando un fucile semiautomatico Benelli M1 Super 90, 108 cartucce calibro 12, i richiami vietati e i tre animali abbattuti. L’uomo, privo della licenza di caccia perché già revocata, è stato deferito per esercizio venatorio in area protetta, porto abusivo di armi e uccisione di animali. In caso di condanna, rischia anche la confisca definitiva delle armi. L’operazione assume un rilievo particolare perché l’“Oasi delle Soglitelle”, parte della Riserva Naturale Regionale Foce Volturno–Costa di Licola–Lago di Falciano, è riconosciuta a livello internazionale come habitat fondamentale per numerose specie migratorie. Qui trovano rifugio fenicotteri rosa, avocette, cavalieri d’Italia, volpoche, aironi e passeriformi rari come il pettazzurro.