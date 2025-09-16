ACERRA (rgl) – Una piantagione di marijuana nascosta tra i campi di Acerra e due uomini colti in flagrante: è quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, impegnati nei servizi straordinari disposti dalla Questura per contrastare armi e droga. Nella giornata di ieri, i poliziotti hanno arrestato un 59enne e un 57enne, entrambi napoletani con precedenti, per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato in un terreno agricolo ad Acerra dove i due uomini stavano curando una vera e propria piantagione: ben 160 piante di marijuana. Non solo. Estendendo i controlli a un capannone annesso, gli agenti hanno trovato 2,6 chili di infiorescenze già pronte, insieme ad attrezzature professionali per la coltivazione e la produzione della droga. La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione del 59enne, dove sono stati sequestrati altri 305 grammi di marijuana. Per entrambi è scattato l’arresto.