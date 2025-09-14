AFRAGOLA (rgl) – Quattro colpi inferti alla testa con una pietra. Così è morta Martina Carbonaro, la 14enne uccisa lo scorso 26 maggio ad Afragola dall’ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. A stabilirlo è la relazione del perito Raffaella Salvarezza, incaricata dalla Procura di Napoli Nord, depositata nei giorni scorsi e resa nota dal legale del giovane, l’avvocato Mario Mangazzo. Secondo quanto emerge dall’autopsia, i colpi – due alla nuca, uno al centro della fronte e uno alla parte laterale – hanno causato il decesso della ragazza nell’arco di circa un’ora. La dinamica conferma, almeno in parte, le dichiarazioni rese da Tucci sia davanti al pubblico ministero che al gip, in cui ammise di aver colpito Martina “tre o quattro volte”. Un dettaglio che, pur non attenuando la gravità del gesto, rappresenta un riscontro oggettivo alle versioni fornite dall’imputato durante gli interrogatori. (fonte Ansa)