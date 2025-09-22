GIUGLIANO (rgl) – Una lite familiare è degenerata a Giugliano dove un 14enne è stato brutalmente aggredito dal fratello maggiore all’interno della propria abitazione. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano sono intervenuti nell’appartamento dopo la segnalazione di un’aggressione. All’arrivo, i sanitari del 118 stavano già prestando le prime cure al minorenne, che presentava profonde ferite da taglio al collo, alle braccia e alla spalla sinistra. L’aggressore, un 20enne incensurato, è stato trovato poco distante, in giardino, con una ferita alla fronte e graffi sulle braccia, segni di una colluttazione avvenuta poco prima. Davanti ai militari ha ammesso le proprie responsabilità, raccontando di aver colpito il fratello con una forchetta. Un gesto che, nelle sue parole, sarebbe stato motivato da un assurdo desiderio di “punire il nonno”: il 14enne porta infatti lo stesso nome del parente, considerato dal giovane come il suo prediletto. La ricostruzione mette in luce un contesto familiare difficile, già segnato da tensioni e disagi. La forchetta insanguinata è stata sequestrata come prova, mentre il 20enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e condotto in carcere. Il ragazzino, ricoverato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Entrambi i fratelli sono stati affidati al padre, chiamato ora a gestire una situazione familiare estremamente delicata.