SAN GIUSEPPE VESUVIANO (rgl) – Momenti di paura in via Passanti, a San Giuseppe Vesuviano, dove un commerciante si è trovato faccia a faccia con un rapinatore. È accaduto nella serata di ieri, quando la Polizia di Stato ha denunciato un 31enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e soggiorno illegale in Italia. Tutto è iniziato con una segnalazione giunta alla Sala Operativa: un negoziante aveva appena subito il tentativo di rapina da parte di un uomo che, dopo essersi avvicinato, avrebbe provato a sottrargli l’incasso. All’arrivo della pattuglia del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, il titolare ha subito indicato il presunto aggressore, che si trovava poco distante. Ne è nato un concitato inseguimento: i poliziotti, dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccare il 31enne e a portarlo in sicurezza. Per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, mentre il commerciante, pur scosso, non ha riportato gravi conseguenze.