CASERTA (rgl) – Una lite domestica sfocia in violenza e si conclude con l’arresto di un giovane già noto alle forze dell’ordine. È accaduto a Macerata Campania, nel Casertano, dove nella tarda serata di lunedì i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un’abitazione di via Volpicelli dopo una richiesta di aiuto giunta alla Centrale Operativa della compagnia di Santa Maria Capua Vetere al numero di emergenza “112”. Secondo quanto ricostruito, la segnalazione riguardava una lite in corso tra madre e figlio. Giunti sul posto, i militari si sono trovati di fronte un 26enne del luogo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per precedenti episodi di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha assunto fin da subito un atteggiamento aggressivo e ostile nei confronti dei Carabinieri, insultandoli e opponendosi alle attività di controllo. Dopo alcuni momenti di forte tensione, i militari sono riusciti a bloccarlo e a immobilizzarlo. Condotto in caserma, il 26enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.