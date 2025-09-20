Agguato a colpi di pistola nel Napoletano: uomo in fin di vita

sabato, Settembre 20, 2025
SANT’ANASTASIA (rgl) – Paura e sangue a Sant’Anastasia, dove un uomo di circa cinquant’anni è stato raggiunto, questa mattina, da diversi colpi d’arma da fuoco in via Pomigliano. La vittima, ferita in modo grave, è stata immediatamente soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Ancora da chiarire i contorni dell’agguato: non si conoscono al momento né il movente né l’identità degli autori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le prime indagini e stanno passando al setaccio la zona alla ricerca di elementi utili.

