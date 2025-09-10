mercoledì, Settembre 10, 2025
MARIGLIANELLA (rgl) – Un passo avanti atteso da decenni: la Regione Campania ha finalmente assunto il ruolo di soggetto attuatore per la bonifica del sito ex deposito di fitofarmaci Agrimonda, a Mariglianella, devastato da un incendio nel 1995 e da allora fonte di contaminazione per suolo e falde acquifere. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello, che questa mattina, durante il question time, ha riportato all’attenzione della Giunta la vicenda che da anni tiene in allarme cittadini e associazioni. “Negli anni siamo riusciti a ottenere la rimozione della montagna di rifiuti combusti, ma la bonifica del sottosuolo è rimasta ferma – ha spiegato Saiello –. Oggi finalmente si registrano risultati concreti: il progetto è stato consegnato a fine agosto e nei prossimi giorni si terrà la conferenza dei servizi per acquisire i pareri necessari e dare avvio ai lavori”. Il piano prevede la rimozione dei terreni contaminati fino a quattro metri di profondità, con un costo stimato pari a circa quattro volte superiore rispetto alle valutazioni iniziali. “I lavori – precisa Saiello – procederanno per stralci funzionali, in modo graduale, fino al completamento. Dopo anni di promesse, si intravede una prospettiva concreta per restituire sicurezza ai cittadini. Continueremo a vigilare affinché ogni fase venga realizzata con efficacia, trasparenza e responsabilità”.

