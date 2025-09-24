TORRE DEL GRECO (rgl) – Un cortometraggio per difendere l’acqua, una vela per imparare a rispettarla. È con questo spirito che gli studenti della scuola secondaria di primo grado “De La Salle” di Benevento hanno conquistato il premio nazionale del contest “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, promosso nell’ambito del progetto formativo “Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025”, organizzato da Acea in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il riconoscimento è arrivato grazie alla realizzazione di un cortometraggio dedicato alla tutela della risorsa idrica, frutto del percorso didattico seguito da migliaia di studenti in tutta Italia. Per i ragazzi e i loro insegnanti, il premio si è tradotto in un’esperienza unica: la partecipazione all’“Acea Acqua Edu Camp”, il primo camp nazionale che unisce educazione idrica, sport e divertimento attraverso il linguaggio della vela.

Nella suggestiva cornice della marina di Torre del Greco, gli alunni di Benevento stanno vivendo tre giornate intense tra lezioni in mare, attività ludiche e momenti formativi sul rispetto della natura e sull’uso consapevole dell’acqua. Oltre a imparare i fondamentali della navigazione, i giovani protagonisti hanno potuto riflettere su comportamenti sostenibili e sulla centralità della gestione delle risorse naturali. Il progetto “Acea Scuola Educazione Idrica” ha già coinvolto 11.100 studenti in sei regioni italiane, con visite a oltre 40 impianti gestiti dal gruppo. Solo in Campania, dove operano le società Gesesa e Gori, hanno aderito quasi 2.400 ragazzi. Alla fine del percorso, gli istituti hanno partecipato a un contest che metteva in palio due premi nazionali e sei regionali. Alla cerimonia inaugurale del camp erano presenti il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, i vertici di Gesesa e Gori, e l’assessore alla Pubblica Istruzione di Torre del Greco, Mariateresa Sorrentino.

“Il progetto rappresenta per noi un impegno concreto nella promozione della sostenibilità e della responsabilità ambientale tra le giovani generazioni” – ha dichiarato Enrico Pezzoli, amministratore delegato di Acea Acqua – “la partecipazione di oltre 11.100 ragazzi conferma l’efficacia di un percorso che unisce educazione, innovazione e attenzione al valore dell’acqua”. Soddisfatto anche Oreste Di Giacomo, presidente di Gesesa: “Un plauso particolare alla scuola “De La Salle”, che ha saputo cogliere questa opportunità con sensibilità e impegno, e ai veri protagonisti, gli studenti, che con fantasia e passione ci consegnano un insegnamento da mettere in pratica subito”. Il progetto non si ferma: nell’anno scolastico 2025-2026 il programma sarà esteso a tutte le regioni italiane, arricchendosi di nuovi contenuti multimediali e interattivi per coinvolgere ancora di più le nuove generazioni nella sfida per la sostenibilità.