NAPOLI (rgl) – Paura nel centro di Napoli nella mattinata odierna a causa di una fuga di gas che ha costretto le autorità a evacuare alcune palazzine vicino a un cantiere in attività tra via Foria e via Duomo. Il forte odore di gas ha immediatamente destato l’allarme tra residenti e passanti, costringendo carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco a intervenire tempestivamente sul posto. Per motivi di sicurezza, la carreggiata di via Foria è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, provocando notevoli disagi al traffico. Al momento i lavori nel cantiere sono sospesi, mentre non si esclude che la fuga di gas possa essere stata determinata da una rottura della condotta durante le operazioni di scavo. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno verificando l’entità della perdita e mettendo in sicurezza l’area. Un portavoce Italgas informa che il danneggiamento della condotta è stato provocato da una società terza impegnata in lavori sulla rete elettrica. I tecnici Italgas, prontamente intervenuti sul luogo dell’accaduto, hanno messo in sicurezza l’area e sono al lavoro per completare la riparazione del danno subìto. Durante l’intervento è garantita la continuità del servizio alle utenze coinvolte, ad eccezione di una. Il ritorno alla piena normalità è previsto nel corso della giornata.