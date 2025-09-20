SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (rgl) – Un fine settimana di intensa attività per i poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, impegnati in una vasta operazione di controllo del territorio nell’alta valle dell’Ofanto. L’obiettivo: prevenire reati contro il patrimonio e garantire maggiore sicurezza nelle comunità locali. Nel corso dei controlli, che hanno portato all’identificazione di oltre 400 persone – alcune delle quali già note alle forze dell’ordine – sono emersi diversi episodi che hanno richiesto il deferimento all’Autorità Giudiziaria. A Calitri, due giovani provenienti da fuori provincia, con numerosi precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione dopo essere stati sorpresi a bordo di un’auto risultata rubata. A Lioni, invece, gli agenti irpini hanno fermato due stranieri con precedenti per reati contro il patrimonio: il conducente del veicolo è stato denunciato per aver esibito una patente straniera risultata contraffatta, scoperta grazie ad approfonditi accertamenti. Per tutti e quattro i soggetti è stato emesso il foglio di via obbligatorio, mentre parallelamente sono state elevate 12 sanzioni amministrative per gravi violazioni al Codice della Strada.