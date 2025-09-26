NAPOLI (rgl) – Un traguardo fondamentale per la nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: è stato completato lo scavo della Galleria San Lorenzo, lunga 1.650 metri, situata nel comune di San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento. Con questo risultato salgono a quattro le gallerie completate nell’intero lotto, dopo quelle di Reventa, Limata e Ponte, portando lo stato di avanzamento complessivo degli scavi all’87%. La Galleria San Lorenzo, seconda più lunga del lotto Telese–Vitulano, è stata realizzata combinando metodi tradizionali e tecniche innovative, pensate per affrontare le particolari caratteristiche geologiche del territorio. L’opera è stata affidata da Rete Ferroviaria Italiana, sotto la direzione di Italferr, al Consorzio Telese Scarl, composto da Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti, con un investimento complessivo superiore ai 500 milioni di euro. La futura linea AV/AC Napoli–Bari si estenderà per 145 chilometri, con 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni e fermate lungo il tracciato. Parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo e finanziata anche con fondi del PNRR, l’opera rientra nel progetto “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS Italiane, volto a informare cittadini e comunità locali sui benefici attesi e sui progressi dei lavori infrastrutturali. Con il completamento della Galleria San Lorenzo, la Napoli–Bari compie un significativo passo verso la modernizzazione del trasporto ferroviario nel Sud Italia, promettendo tempi di percorrenza più rapidi e collegamenti più efficienti tra Campania, Molise e Puglia.