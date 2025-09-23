TORRE DEL GRECO (rgl) – Una novità assoluta per la Campania e per tutto il Sud Italia: all’ospedale Maresca di Torre del Greco arriva la stimolazione transcranica non invasiva a onde d’urto, una tecnologia innovativa per il trattamento dei disturbi cognitivi e della malattia di Alzheimer nelle fasi lieve e moderata. Il nuovo ambulatorio è dotato di apparecchiature di ultima generazione che consentono un trattamento sicuro, privo di effetti collaterali significativi, articolato in sei sedute nell’arco di due o tre settimane, integrate da controlli mensili per il mantenimento dei risultati. A completare il percorso terapeutico, un programma di riabilitazione neuropsicologica basato su software avanzati, inizialmente svolto con il supporto di un terapista e successivamente anche da remoto, per consolidare le abilità acquisite. “Il servizio di neuropsicologia presso l’ospedale Maresca – sottolinea il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo – collabora con la cattedra di neuropsicologia dell’Università Vanvitelli di Caserta, effettuando valutazioni neurocognitive prima e dopo il trattamento. È un ulteriore esempio di come la sinergia interistituzionale migliori l’offerta sanitaria per i cittadini”. Gli effetti benefici delle onde d’urto sul tessuto cerebrale derivano da meccanismi biologici complessi: vasodilatazione, aumento del metabolismo, angiogenesi, azione antinfiammatoria, oltre alla stimolazione dei fattori di crescita neuronale e alla proliferazione di cellule staminali cerebrali. L’ambulatorio di neurologia, diretto dal dottor Luigi Balzano, si propone dunque come punto di riferimento per lo studio e la cura dei pazienti con deterioramento cognitivo, aprendo una nuova frontiera nella lotta alle patologie neurodegenerative. Per informazioni e modalità di accesso alle prestazioni è possibile consultare il sito www.aslnapoli3sud.it.