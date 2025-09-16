ANACAPRI (rgl) – Una domenica che si è trasformata in un doppio brivido per Anacapri, ma con un lieto fine. Nel giro di poche ore, infatti, due escursionisti trentenni si sono persi in zone impervie del territorio, costringendo all’intervento i carabinieri, che hanno riportato entrambi in salvo. Il primo allarme è scattato a mezzogiorno: un 31enne residente nel Nisseno, durante la discesa a piedi dal monte Solaro, ha perso l’orientamento e si è ritrovato in un’area scoscesa da cui non riusciva a tornare indietro. Con grande sangue freddo ha contattato il 112. A raggiungerlo sono stati i militari della stazione di Anacapri, che lo hanno individuato, accompagnato lungo il pendio e assistito nei primi soccorsi. Qualche ora più tardi, al calare della sera, la scena si è ripetuta: un altro 31enne, questa volta originario della provincia di Matera, si è smarrito nei pressi di via Castagnelle. Fondamentale la prontezza dei carabinieri della stazione di Capri, che, restando in contatto telefonico con lui, sono riusciti a localizzarlo prima che lo smartphone si scaricasse del tutto. L’uomo, seppur provato, era in buone condizioni di salute.