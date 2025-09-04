BENEVENTO (rgl) – Un duro colpo all’”opacità” finanziaria nel Sannio. Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Benevento sul rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare attenzione ai soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette. Militari specializzati del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno portato avanti una serie di ispezioni, individuando diverse irregolarità. In particolare, un contabile è risultato gravemente inadempiente alle prescrizioni previste dalla legge. Dall’attività ispettiva sono emerse tre violazioni principali: il mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sanzionabile da 2.500 a 50.000 euro, la mancata conservazione di documenti, dati e informazioni, anch’essa punita con una multa compresa tra 2.500 e 50.000 euro e la violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, per cui è prevista una sanzione amministrativa da 30.000 a 300.000 euro. Le contestazioni saranno trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze, competente per l’irrogazione delle sanzioni.