martedì, Settembre 23, 2025
Appalti, indagati cinque tra funzionari provincia Avellino e imprenditori

CampaniaAvellinoCronaca
AVELLINO (rgl) – Appalti pubblici nel mirino della magistratura avellinese. Gli affidamenti della Provincia di Avellino sono infatti finiti sotto la lente della Procura guidata da Domenico Airoma, che ha aperto un fascicolo per corruzione. Tre funzionari dell’ente e due imprenditori risultano al momento iscritti nel registro degli indagati. La mattinata di ieri è stata segnata da un’intensa attività investigativa: i militari del Nucleo di Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito perquisizioni negli uffici della Provincia e nelle sedi delle società coinvolte, dando esecuzione a un decreto firmato dal pubblico ministero Fabio Massimo De Mauro. I finanzieri hanno sequestrato computer, supporti elettronici e altri dispositivi in uso agli indagati. Il materiale verrà analizzato da quattro consulenti informatici incaricati dalla Procura, che procederanno alle copie forensi per verificare la presenza di documenti, email o tracciati digitali utili alle indagini. L’inchiesta, ancora nelle sue prime fasi, mira a fare chiarezza sulle procedure di assegnazione degli appalti e a verificare eventuali irregolarità nelle gare. Al momento non trapelano ulteriori dettagli sugli interventi contestati, ma l’attenzione degli inquirenti è alta e i risvolti potrebbero coinvolgere anche altre persone.

