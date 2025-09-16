NAPOLI (rgl) – Un autolavaggio trasformato in teatro di minacce, pressioni e richieste di “pizzo”. È quanto emerso da un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che, questa mattina, ha portato all’arresto di tre persone accusate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip di Napoli: per due indagati si sono aperte le porte del carcere, mentre un terzo è finito agli arresti domiciliari. Al centro delle indagini, coordinate dalla Dda e condotte dalla Squadra Mobile partenopea insieme al commissariato di Scampia, l’episodio avvenuto lo scorso aprile proprio nel quartiere settentrionale di Napoli. Secondo gli inquirenti, i presunti estorsori – già noti alla vittima come affiliati al clan Amato-Pagano – si sarebbero presentati in un autolavaggio rivendicandone la proprietà e intimando al titolare di consegnare l’attività. Non solo: nel corso di un secondo incontro avrebbero imposto all’imprenditore di farsi trovare pronto a incontrare il loro capo, che avrebbe preteso le chiavi del locale e la sua estromissione dall’impresa. Le indagini, avviate subito dopo la denuncia e corroborate dalle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire le fasi della presunta estorsione e raccogliere elementi a carico degli indagati. Nel corso dell’operazione, in casa di uno di loro è stata rinvenuta e sequestrata una pistola semiautomatica con munizioni.