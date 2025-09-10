Avella ride con Biagio Izzo: spettacolo gratuito in piazza Municipio

AVELLA – Avella si prepara a una serata all’insegna della comicità e della condivisione. Venerdì 12 settembre, alle 21, piazza Municipio diventerà il palcoscenico di Biagio Izzo, uno dei volti più amati della comicità napoletana. L’ingresso sarà libero e senza necessità di prenotazione, per un appuntamento pensato come dono alla cittadinanza e occasione di socialità. L’evento nasce in continuità con il clima di partecipazione che ha animato i giorni scorsi, grazie alle celebrazioni religiose e civili curate dal comitato festa. “Abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un ulteriore momento di aggregazione – sottolinea il sindaco Vincenzo Biancardi – in continuità con quanto già realizzato brillantemente nei giorni scorsi. Un ringraziamento al comitato festa per il lavoro portato avanti con serietà e spirito di comunità. Il coinvolgimento e la collaborazione tra enti e cittadini sono il segno più bello di una comunità viva”. Lo spettacolo di Biagio Izzo si inserisce nel più ampio programma culturale promosso dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e offrire occasioni di incontro aperte a tutti, tra leggerezza, tradizione e partecipazione.