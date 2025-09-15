AVELLA (rgl) – Una serata di festa si è trasformata in momento di tensione ad Avella, dove ieri sera, mentre era in corso lo spettacolo musicale in piazza Convento per la festa patronale in onore di San Sebastiano e Maria SS. delle Grazie, è scoppiata una rissa all’interno di un locale pubblico. I carabinieri della compagnia di Baiano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Avellino un 30enne e un 40enne di Avella, ritenuti responsabili del reato di rissa. Secondo quanto ricostruito, i due uomini avrebbero avuto un alterco con altri soggetti, ancora in fase di identificazione. Nel corso della colluttazione, il 30enne ha riportato una ferita all’addome ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è stato medicato e dimesso. Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato un coltello rinvenuto all’interno del locale, presumibilmente utilizzato nella colluttazione. Le indagini proseguono per identificare gli altri coinvolti e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.