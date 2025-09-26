AVELLINO (rgl) – Il cuore torna protagonista. Lunedì 29 e martedì 30 settembre piazza Libertà ad Avellino si trasformerà in un grande “Villaggio della Salute” in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore 2025, la campagna internazionale promossa dalla World Heart Federation con il motto “Don’t miss a beat” – Non perdere un battito. In Italia l’iniziativa è coordinata dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus, con eventi e attività di sensibilizzazione in oltre cento piazze. Ad Avellino partecipa la clinica Montevergine di Mercogliano (GVM Care & Research), che offrirà screening cardiologici gratuiti con elettrocardiogramma e referto medico, coinvolgendo specialisti e infermieri per promuovere la cultura della prevenzione. Non solo cuore: nell’ambito della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, verrà posta particolare attenzione alla salute femminile. Per le donne che non riusciranno a sottoporsi a mammografia in loco, saranno messi a disposizione voucher gratuiti per esami di approfondimento con tomosintesi presso la clinica Montevergine.

“Il cuore non è solo il motore che pompa sangue in tutto il corpo, ma il barometro che ci accompagna nelle nostre scelte quotidiane – sottolinea Giuseppe Speziale, cardiochirurgo e Vicepresidente di GVM Care & Research –. Eppure, le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte al mondo, con oltre 20,5 milioni di decessi all’anno. La prevenzione e i controlli periodici sono strumenti fondamentali per salvaguardare la vita”.

Alla due giorni irpina, oltre agli screening, non mancheranno iniziative culturali e creative targate GVM: dalla traccia musicale “Over the Flow” del producer Wise Koala, ispirata a sei ritmi cardiaci differenti, alle illustrazioni di Elisa Lanconelli, fino a un e-book gratuito con consigli pratici per proteggere la salute cardiovascolare, scaricabile dal sito www.ascoltailcuore.it. Con la partecipazione al Villaggio della Salute, clinica Montevergine e GVM Care & Research riaffermano il loro impegno nella tutela del benessere e nella diffusione di una consapevolezza nuova: ogni battito conta e non è mai troppo presto per iniziare a prendersi cura del proprio cuore.