AVELLINO (rgl) – Nuovi arrivi al comando provinciale dei Carabinieri di Avellino. La guida delle compagnie di Avellino, Montella e Solofra è stata affidata ai capitani Alessandro De Palma, Maria Rosaria Paduano e Daniele De Filippo, che subentrano rispettivamente ai maggiori Fabio Iapichino, Rolando Russo e Gianfranco Iannelli, destinati a nuovi incarichi in altre sedi dell’Arma.

Il capitano Alessandro De Palma, 32enne di origini beneventane e padre di una bambina, ha iniziato la carriera militare nel 2009, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Dopo incarichi in Veneto ed Emilia Romagna e la guida del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena, negli ultimi tre anni ha diretto la Compagnia di Anzio in un contesto delicato segnato dal commissariamento dei Comuni di Anzio e Nettuno. La Compagnia di Avellino comprende dodici stazioni: Avellino, Mercogliano, Atripalda, Altavilla Irpina, Ospedaletto d’Alpinolo, Pratola Serra, San Martino Valle Caudina, Cervinara, Roccabascerana, Pietrastornina, Chianche e Montefredane.

Il capitano Maria Rosaria Paduano, 42enne napoletana, sposata e madre di due figlie, è la prima donna a guidare la compagnia di Montella, che comprende undici stazioni: Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Castelfranci, Chiusano di San Domenico, Montella, Montemarano, Nusco, Paternopoli, Senerchia e Torella dei Lombardi. Laureata in Comunicazione Pubblica e in Operatore per la Sicurezza Sociale, entrata nell’Arma nel 2007 come Maresciallo, ha prestato servizio in diversi incarichi tra San Severo, Reggio Emilia, Ventimiglia e Pescara, maturando esperienze operative e specialistiche nel Nucleo Antisofisticazione e Sanità.

Il capitano Daniele De Filippo, 30enne pugliese, ha iniziato la carriera militare nel 2016 frequentando l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza, ha prestato servizio presso il 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” di Gorizia, partecipando anche a missioni operative internazionali. La compagnia di Solofra comprende sei stazioni: Solofra, Montoro, Serino, Aiello del Sabato, Salza Irpinia e Volturara Irpina.

In occasione del loro insediamento, i tre ufficiali, accompagnati dal Colonnello Angelo Zito, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, hanno incontrato il Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, e il Procuratore della Repubblica, Dott. Domenico Airoma, consolidando il rapporto istituzionale tra l’Arma e le autorità locali.