domenica, Settembre 21, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, ai domiciliari ma fa il parcheggiatore abusivo: arrestato 46enne

Primo piano
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Doveva trovarsi in casa agli arresti domiciliari, invece era per strada a fare il parcheggiatore abusivo. Così un 46enne napoletano è finito nuovamente in manette nella serata di ieri, durante un controllo della Polizia di Stato a Bagnoli. Gli agenti del commissariato locale, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato l’uomo in viale Giochi del Mediterraneo mentre gestiva il traffico veicolare, indirizzando gli automobilisti nelle aree di sosta. Alla vista della volante, il 46enne ha tentato di allontanarsi frettolosamente, ma è stato subito raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona. Non solo: era anche sottoposto a un provvedimento Dacur che gli impediva di svolgere attività abusive nelle zone pubbliche. Per lui è scattato l’arresto per evasione e la denuncia per inosservanza delle prescrizioni del Dacur.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Pallini da caccia lo colpiscono in pieno volto: paura a Vico Equense
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com