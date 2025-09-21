NAPOLI (rgl) – Doveva trovarsi in casa agli arresti domiciliari, invece era per strada a fare il parcheggiatore abusivo. Così un 46enne napoletano è finito nuovamente in manette nella serata di ieri, durante un controllo della Polizia di Stato a Bagnoli. Gli agenti del commissariato locale, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato l’uomo in viale Giochi del Mediterraneo mentre gestiva il traffico veicolare, indirizzando gli automobilisti nelle aree di sosta. Alla vista della volante, il 46enne ha tentato di allontanarsi frettolosamente, ma è stato subito raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona. Non solo: era anche sottoposto a un provvedimento Dacur che gli impediva di svolgere attività abusive nelle zone pubbliche. Per lui è scattato l’arresto per evasione e la denuncia per inosservanza delle prescrizioni del Dacur.