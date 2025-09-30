martedì, Settembre 30, 2025
Baianese, controlli carabinieri: segnalati quattro assuntori di droga e due fogli di via

BAIANO (rgl) – Controlli a tappeto dei carabinieri in Irpinia, con posti di blocco, perquisizioni e verifiche su auto e persone sospette: una presenza costante e capillare sul territorio per scoraggiare la criminalità e garantire sicurezza. Nella serata di ieri, i militari della compagnia di Baiano hanno intensificato le attività di prevenzione, sottoponendo a controllo numerosi veicoli. A Baiano e Monteforte Irpino sono stati fermati due uomini, un 20enne della provincia di Caserta e un 45enne senza fissa dimora, che non hanno saputo fornire alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in zona. Per entrambi è stata avanzata la proposta di foglio di via obbligatorio. I controlli si sono concentrati anche sul fronte dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti: quattro persone, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono state segnalate all’autorità amministrativa poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.

