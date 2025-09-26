BAIANO (rgl) Nel corso di mirati controlli sul territorio, i carabinieri della compagnia di Baiano hanno portato alla luce una serie di gravi irregolarità nella detenzione di armi e munizioni. Durante l’attività, sono stati sottoposti a sequestro penale 8 fucili, 8 pistole e circa 1.000 cartucce, detenute in violazione delle norme vigenti. Non solo: a causa della mancanza dei requisiti di affidabilità, i militari hanno ritirato ulteriori 15 fucili e circa 700 cartucce, ponendo fine a situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica. In totale, undici uomini, tra i 30 e i 60 anni, sono stati segnalati all’autorità amministrativa competente, che provvederà all’emissione del divieto di detenzione di armi e munizioni. L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e continuerà nelle prossime settimane, seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso.