venerdì, Settembre 12, 2025
Baiano, si presenta sul lavoro della ex nonostante il divieto: arrestato

CampaniaAvellinoCronaca
BAIANO (rgl) – Ha ignorato il divieto di avvicinamento e si è presentato sul posto di lavoro della sua ex compagna, tentando di riallacciare i rapporti nonostante la misura a cui era sottoposto. Ma per lui sono scattate le manette: i carabinieri della stazione di Baiano lo hanno arrestato nella giornata di ieri, al termine di una rapida e puntuale ricostruzione dei fatti. L’uomo, incurante delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, ha raggiunto la donna, inducendola a un colloquio e ottenendo la promessa di un nuovo incontro. Una situazione che ha immediatamente destato allarme, tanto da richiedere l’intervento dei militari dell’Arma, allertati tramite segnalazione al numero di emergenza 112. Le verifiche hanno permesso di accertare con chiarezza la violazione della misura cautelare. Una volta rintracciato, l’uomo è stato sottoposto ad arresto in flagranza differita, con l’accusa di non aver rispettato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

