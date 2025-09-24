BENEVENTO – VALLATA (rgl) – Un crac da oltre quattro milioni di euro e un disegno societario volto a eludere i debiti verso fisco e fornitori. È quanto emerso dall’indagine della Procura della Repubblica di Benevento, che ha portato oggi al sequestro preventivo di un’azienda operante nel settore della lavorazione e vendita di carni fresche, con sede a Vallata in provincia di Avellino. Il provvedimento, disposto dal gip del tribunale di Benevento ed eseguito dai militari della sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Benevento, riguarda beni strumentali, autorizzazioni, licenze, conti correnti e disponibilità in cassa della società. L’ipotesi di reato contestata è quella di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e fiscale. Secondo gli inquirenti, l’amministratore di fatto della società avrebbe distratto ingenti somme dai conti correnti aziendali e trasferito l’intera operatività a una nuova impresa, con stessa sede e identico oggetto sociale, eludendo così il procedimento di liquidazione giudiziale. Il Tribunale fallimentare di Benevento aveva infatti già accertato un passivo di oltre 4 milioni di euro, derivante da debiti tributari verso l’Erario e fornitori non pagati. L’attività investigativa, condotta attraverso acquisizioni documentali, indagini bancarie e testimonianze, corroborate da una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, ha consentito di ricostruire il meccanismo fraudolento e di cristallizzare le responsabilità. Il sequestro preventivo dell’azienda e dei profitti illeciti – spiegano gli investigatori – è finalizzato a garantire il parziale soddisfacimento delle pretese erariali e dei creditori coinvolti nel fallimento.