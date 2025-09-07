domenica, Settembre 7, 2025
Paura a Napoli, bimbo chiuso in auto per un guasto: polizia locale rompe vetro e lo libera

Redazione GL
NAPOLI (rgl) – Un pomeriggio di paura in via Posillipo si è trasformato in un sospiro di sollievo grazie al sangue freddo della polizia locale. Un bambino di appena 16 mesi è rimasto intrappolato all’interno dell’auto di famiglia a causa di un guasto alla centralina elettrica che ha bloccato le chiusure, con le chiavi rimaste nell’abitacolo. La madre, in preda al panico e disperata per il caldo crescente nell’abitacolo, ha attirato l’attenzione di una pattuglia dell’unità operativa Soccavo. I due agenti, resisi conto dell’emergenza, hanno agito con decisione: con estrema cautela hanno infranto il finestrino anteriore sinistro del veicolo, riuscendo a liberare il piccolo. Il bimbo, seppur provato, è apparso in buone condizioni ed è stato immediatamente riconsegnato alla madre, che ha rifiutato l’intervento dei sanitari, preferendo portarlo subito a casa. Ancora visibilmente scossa, la donna ha ringraziato con commozione gli agenti per il loro intervento rapido ed efficace, che ha scongiurato un epilogo ben più drammatico.

