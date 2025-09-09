Blitz a Casola di Napoli: la droga nascosta nel wc, arrestato 30enne

CASOLA DI NAPOLI (rgl) – La lotta allo spaccio non conosce tregua nell’area dei Monti Lattari, da tempo crocevia di traffici e coltivazioni illegali. Nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum”, i carabinieri hanno messo a segno un nuovo colpo contro il mercato degli stupefacenti, questa volta a Casola di Napoli. Durante una perquisizione domiciliare, i militari della stazione di Gragnano insieme allo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia hanno rinvenuto sei bustine di marijuana già confezionate e una busta contenente 34 grammi della stessa sostanza non ancora suddivisa in dosi. La droga era stata abilmente nascosta nella cassetta del wc, sigillata all’interno di due barattoli di vetro per resistere all’acqua. In casa, i carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e del contante, ritenuto frutto dell’attività di spaccio. A finire in manette un 30enne già noto alle forze dell’ordine, arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.