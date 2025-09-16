MONDRAGONE (rgl) – Un vero e proprio giro di vite contro illegalità e degrado. È questo il bilancio dell’operazione condotta ieri mattina dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone ai cosiddetti “Palazzi Azzurri” di via Palermo, con il supporto del nucleo Cinofili di Sarno, dei vigili del fuoco e dei tecnici Enel. Un intervento straordinario che ha portato a un arresto, diverse denunce, pesanti sanzioni e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente. In manette è finito un 29enne residente nello stabile, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con 442,84 grammi di hashish. L’uomo, arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nell’ambito dei controlli congiunti con i tecnici Enel, sono stati denunciati un 50enne e un 40enne per furto aggravato di energia elettrica. La stessa contestazione è stata mossa ad altri undici residenti, individuati grazie alle verifiche sugli allacci abusivi. Sempre nello stesso complesso, un 50enne è stato sorpreso con 2,9 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri. Per lui è scattata una multa da 5.000 euro. Nel corso dell’ispezione delle zone condominiali, i militari hanno scoperto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti: quasi 200 grammi di marijuana suddivisi in 14 buste, oltre 250 grammi di hashish tra panetti e involucri, 10 grammi di cocaina, 1,8 grammi di crack, nonché tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.